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الزمالك يستعد لمواجهة بتروجيت في الدوري الممتاز
تدريبات الزمالك

الزمالك يستعد لمواجهة بتروجيت في الدوري الممتاز

2017-06-24 02:41:17

استأنف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريباته الليلة علي ملعب النادي عقب الحصول علي راحة أمس عقب العودة من الجزائر بعد خوض مباراة اتحاد العاصمة بدوري أبطال إفريقيا.

ويستعد الفريق الابيض لمواجهة فريق بتروجيت في الجولة الـ32 من مسابقة الدوري الممتاز غدا /الأحد/ المقبل.

وحرص البرتغالي أوجستو إيناسيو المدير الفني لفريق الزمالك على الاجتماع مع لاعببه في بداية المران وتحدث معهم عن المرحلة القادمة وأهمية الفوز على بتروجيت وطالبهم بإغلاق الملف الأفريقي والتركيز في المباريات المقبلة.

وشهد المران غياب صلاح ريكو لاعب وسط الفريق بعد حصوله على إذن من الجهاز الفني بقيادة أوجستو ايناسيو لظروف شخصية.

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