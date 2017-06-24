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مصر تدين بأشد العبارات محاولة استهداف الحرم المكي الشريف
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مصر تدين بأشد العبارات محاولة استهداف الحرم المكي الشريف

2017-06-24 02:32:38
أ ش أ

أدانت جمهورية مصر العربية بأشد العبارات، في بيان صادر عن وزارة الخارجية الليلة، المحاولة الخسيسة لاستهداف الحرم المكي الشريف بالمملكة العربية السعودية، والتي أسفرت عن إصابة 11 فردا خلال احباط العملية بعد أن فجر أحد الإرهابيين نفسه.

وأكدت مصر على وقوفها حكومة وشعبا مع حكومة وشعب المملكة العربية السعودية الشقيقة في التصدي لأي محاولة لاستهداف أمنها واستقرارها، مثمنةً يقظة رجال الأمن السعوديين ومتمنيةً سرعة الشفاء للمصابين.

وأكدت وزارة الخارجية - فى بيانها - أن محاولة استهداف الحرم المكي الشريف، قبلة المسلمين وأطهر بقاع الأرض، خلال تلك الأيام المباركة من شهر رمضان المعظم، تعكس خروج تلك الجماعات الإرهابية البغيضة عن تعاليم الإسلام السمحاء.

ودعت المجتمع الدولي لتكاتف جهوده من أجل مكافحة الإرهاب واجتثاثه من جذوره وتحفيف منابع تمويله.

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