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وسائل إعلام أردنية: المملكة لن ترسل قوات إلى الأراضي السورية
الملك عبد الله الثاني

وسائل إعلام أردنية: المملكة لن ترسل قوات إلى الأراضي السورية

2017-06-24 02:21:15

أفادت وسائل إعلام أردنية، بأن الأردن لن يرسل قواته إلى الأراضي السورية، حيث تؤمن المملكة بضرورة حل الأزمة السورية سياسيا وبأن لا حل عسكري لإنهائها.

ونقلت صحيفة “الدستور” الأردنية، عن مصدر رسمي أردني تأكيده على موقف الأردن الثابت من الأزمة السورية المتمثل بضرورة إنهاء الأزمة السورية سياسيا وبصورة سلمية ولا حل عسكريا لهذه الازمة كما كان موقف الأردن منذ بدايات الأزمة.

وأشار المصدر إلى أن الأردن لن يرسل قواته إلى الأراضي السورية وان أي حديث حول هذا الموضوع غير هذا الموقف لا يمثل ما درج عليه الأردن منذ بدايات الأزمة السورية، منوها بأن المصلحة الأردنية تتأتى عندما ترى سوريا موحدة بكامل مكوناتها وقد حافظت على وحدة أراضيها.

وكان المتحدث باسم الرئاسة التركية ابراهيم قالن قد أشار في تصريحات له مؤخرا بأنه يجري العمل حالياً على آلية، تقضي بوجود قوات بين مناطق سيطرة النظام والمعارضة في سورية، بينها الاردن؛ وذلك في سياق تفعيل ما توصلت إليه “محاثات آستانة 4”، بشأن إنشاء مناطق لتخفيف التوتر في سورية.

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