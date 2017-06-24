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أولى جلسات محاكمة سالم عبد الجليل بتهمة ازدراء الأديان.. اليوم
سالم عبد الجليل وكيل وزارة الأوقاف

أولى جلسات محاكمة سالم عبد الجليل بتهمة ازدراء الأديان.. اليوم

2017-06-24 01:33:35


تنظر محكمة جنح أول أكتوبر برئاسة المستشار خالد خضر، اليوم السبت، أولى جلسات محاكمة الشيخ سالم عبد الجليل، بتهمة ازدراء الأديان.

أقام الدعوى نجيب جبرائيل المحامي، مؤكدا خلالها أن الشيخ سالم عبد الجليل متهم بازدراء الديانة المسيحية بعدما وصفها بأنها عقيدة فاسدة، وهو ما ينطوي على ازدراء أديان، ويهدد الوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، بتصريح يحمل في طياته تحريضًا على القتل.

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