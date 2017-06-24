رئيس البرلمان العربي يدين محاولة الاعتداء على الحرم المكي2017-06-24 01:00:20
أدان الدكتور مشعل بن فهم السلمي رئيس البرلمان العربي بشدة العملية الإرهابية الجبانة التي حاول منفذوها، استهداف الحرم المكي الشريف في يوم الجمعة، منوها بإحباط قوات الأمن السعودي هذا العمل الإرهابي الجبان الغادر والذي نتج عنه سقوط عدد من الجرحى.
وشدد رئيس البرلمان العربي على أن هذه المحاولة تنم عن خسة ووقاحة ودناءة منفذيها حيث إنها تستهدف أقدس بقعة على وجه الأرض، الحرم المكي الشريف.
ووصف هذه المحاولة بأنها اعتداء على المسلمين في كل مكان، وتعبر عن الروح الإجرامية لهذه العصابات الجبانة التي انتهكت كل المحرمات بما فيها استهداف قبلة المسلمين وحرم الله الآمن، مؤكداً أن هذه المحاولة الجبانة التي أحبطت من قبل قوات الأمن السعودي تكشف بوضوح أن هذه العصابات الإجرامية لا تمت للإسلام بشيء بل هي شراذم ليس لها دين أو خلق أو مبدأ.
وجدد رئيس البرلمان العربي دعم البرلمان العربي للمملكة العربية السعودية في كل ما تقوم به من إجراءات للتصدي للعصابات الإرهابية التي هدفها نشر الفوضى، وترهيب المسلمين من زيارة بيت الله الحرام، واستهداف الأمن والأمان الذي تنعم به المملكة العربية السعودية، مثمناً ما تقوم به قوات الأمن السعودي من نجاحات متكررة في إفشال هذه المخططات الإجرامية ومن يدعمها وحفظ الأمن.
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