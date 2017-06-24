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خالد الجندي: أوعوا تكتفوا رحمة ربنا في الأشخاص.. فيديو
خالد الجندي

خالد الجندي: أوعوا تكتفوا رحمة ربنا في الأشخاص.. فيديو

2017-06-24 00:52:38

قال الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إن رمضان شهر انتهى، مثل كل شيئ في الوجود له آخر، لافتا إلى أن رحمة الله ومغفرته وكرم الله لا تنتهي أبدا.

وأضاف الجندي، خلال حلقة برنامجه “لعلهم يفقهون”، المذاع على فضائية “dmc”، اليوم الجمعة: “لازم الناس متقولش رمضان فات يبقى خلاص، لازم نستغل رحمة ربنا ومغفرته فى كل شيئ بالعمل والطاعة والمغفرة، أوعو تكتفوا رحمة ربنا فى شخص، ربنا ممكن يرحمك بعدوك أو شخص لا تظن النجاه فيه”.



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