أدان وزير الأوقاف الفلسطيني يوسف ادعيس محاولة الهجوم الإرهابي على الحرم المكي الشريف.

وقدم ادعيس - في إتصال هاتفي مع قناة (العربية) الإخبارية الجمعة ـ التحية الى الأمن السعودي ليقظته وحماية الحرم المكي من أى خطر ، لافتا إلى أن هذه العملية جبانة وأن من قام بها خارجون عن الإسلام.

وطالب ادعيس كل من يدعم الإرهاب ويقف وراءه أن يراجع نفسه عقب محاولة تفجير قبلة المسلمين ، لافتا إلى أن هذا العمل الإرهابي كشف عن حقيقة هؤلاء الذين يتسترون وراء الإسلام وهو منهم براء.

وقال ” إن الفكر الإرهابي الذي يعسعس في أدمغة هؤلاء الذين يقدمون على مثل هذه العمليات هو الذي يدفعهم إلى الدمار ويجعلهم يخسرون الدنيا والآخرة”.

وكانت سلطات الأمن السعودية قد أحبطت - في وقت سابق اليوم - العمل الإرهابي الذي كان يستهدف أمن المسجد الحرام ومرتاديه.

ونشرت قناة (العربية) الإخبارية صورا من موقع إحباط الاعتداء على الحرم المكي أظهر حطام سيارة بيضاء اللون مدمرة كان يسعى الإرهابيون إلى استخدامها في تنفيذ عمليتهم الجبانة ، وأشارت القناة إلى أن الخلية الإرهابية كانت تتخذ مقرا يبعد مسافة قصيرة عن الحرم المكي.