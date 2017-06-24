

أجرى أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، اتصالات هاتفية، مساء اليوم الجمعة، بأمير قطر تميم بن حمد آل ثاني، والشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، والأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي عهد السعودية.

وبحسب بيان وكالة الأنباء الكويتية، استعرض أمير البلاد معهم التطورات الأخيرة في المنطقة، خاصة ما يتصل منها بالتوتر في العلاقات بين الأشقاء في المملكة العربية السعودية، ودولة الإمارات، ومملكة البحرين، ومصر، ودولة قطر، متطلعا بتحقيق رأب الصدع في البيت الخليجي، بما يعزز المسيرة المباركة للأشقاء، بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية؛ ليحقق لها الأمن والاستقرار والازدهار.