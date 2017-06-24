خطف فريق النصر للتعدين فوزا هاما من نظيره الشرقية بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي أقيمت بينهما على استاد أسوان ضمن الجولة الـ32 من بطولة الدوري الممتاز لكرة القدم.

وفي نفس الجولة تعادل فريقي الاتحاد السكندري والمصري البروسعيدي 1-1 على استاد برج العرب بالإسكندرية، وطنطا أمام وادي دجلة سلبيا 0/0، والداخلية مع المقاولون العرب 0/0.