 Moheet on google
السبت 24 يونيو 2017 02:21 صباحاً
روابط سريعة
الداخلية السعودية: نعمل حاليا على تحديد هوية الانتحاري في محاولة الهجوم على الحرم المكي
الشرطة السعودية

الداخلية السعودية: نعمل حاليا على تحديد هوية الانتحاري في محاولة الهجوم على الحرم المكي

2017-06-24 01:49:41

قال المتحدث الرسمي باسم وزارة الداخلية السعودية منصور التركي إنه يتم العمل حاليا على تحديد هوية الانتحاري في محاولة الهجوم على الحرم المكي.
وأوضح التركي - في إتصال هاتفي لقناة (العربية) الإخبارية اليوم /الجمعة/ - أن الداخلية السعودية أحبطت في السابق محاولات لاستهداف المسجد الحرام، لافتا إلى أنه تم القبض على الارهابيين دون أي مقاومة باستثناء أحدهم الذي كان في المنزل المتواجد في المنطقة المركزية المحيطة بالمسجد الحرام قام بإطلق النار قبل أن يقوم بتفجير نفسه.
وأشار التركي إلى أن هناك عملا جاريا في المنطقة وعقب الانتهاء منه سيتم اعلان بيان تفصيلي لتوضيح كل ما توصل إليه من حقائق بشأن هذه الجريمة، مشددا على أن أمن زوار المسجد الحرام يمثل أولوية للسلطات في السعودية.
وأكد أن هذه العناصر تؤيد تنظيمات ارهابية خارجية يمكن القول إنهم يتبعون تنظيم “داعش” الارهابي أو من مؤيديه وتقوم بتنفيذ اجندات الدول التي ترعاه.

روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3