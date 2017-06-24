وزير الأوقاف يدين محاولة الاعتداء على الحرم المكي2017-06-24 00:05:50
أدان وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة محاولة إرهابيين استهداف الحرم المكي الشريف، مؤكدا أنها دليل على مروق فاعليها من الإسلام وبداية العد التنازلي لنهايتهم.
وقال وزير الاوقاف - فى تصريح خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط مساء الجمعة - إن أي إنسان يفكر فى الاعتداء على أحد الحرمين الشريفين أو المسجد الأقصى ثالث الحرمين وهو معتقد صحة ذلك لهو مستخف بالإسلام وشعائره، كما أن هذا أكبر دليل على مروق هذا الشخص المعتدى وخروجه على الدين.
وأضاف أنه لا عودة لذلك الشخص إلا بتوبة نصوحة صادقة واستتابة وندم حقيقى وعودة من جديد إلى الإسلام، مشيرا إلى أن هذه الفعلة الشنعاء تكشف حقيقة هذه الجماعات الإرهابية الخائنة لدينها وأوطانها.
وتابع: إن هذا التفكير الشنيع بداية النهاية لهذه الجماعات الضالة لأن رب الحرم، الذى حماه من فيلة إبرهة وجنوده، سيحفظه ويرد كيد الخائنين المارقين إلى نحورهم، كما إن هذه الفعلة الشنعاء ستزيد من كسر هذه الجماعات وتعجل بنهايتها ونهاية من يقف وراءها ويدعمها بالمال أو الفكر.
وقال وزير الأوقاف إننا نقف مع المملكة العربية السعودية في خندق واحد لمواجهة الإرهاب.
وأحبط الأمن السعودي مساء الجمهة العمل الإرهابي الذي كان يستهدف أمن المسجد الحرام ومرتاديه من المعتمرين والمصلين في ليلة التاسع والعشرين من شهر رمضان المبارك، وهي ليلة ختم القرآن الكريم.
-
تقارير: قرار الاتحاد السعودي يعزز بقاء «شيفو» في الأهلي
عزز قرار الاتحاد السعودي لكرة القدم بزيادة عدد الأجانب إلى 6 لاعبين فرصة ظهير النادي “الأهلي” السعودي ونجم منتخب مصر محمد عبد الشافي بالبقاء في صفوف الفريق ...Fri, 23 Jun 2017 11:19:15 GMT
-
«التموين»: الأسعار تحت السيطرة
أكد ممدوح رمضان المتحدث باسم وزارة التموين، أن أسعار المنتجات التموينية تحت السيطرة نتيجة توفير كميات كبيرة من المنتجات بالأسواق، موضحا أنه تم تشكيل مجموعات عمل ...Fri, 23 Jun 2017 09:06:22 GMT
-
كوكب شبيه بالمريخ في مجموعتنا الشمسية!
افترض علماء فلك من جامعة أريزونا الأمريكية وجود كوكب شبيه بالمريخ ضمن نطاق مجموعتنا الشمسية. وفي مقال نشره موقع New Scientist قال العلماء: “الكوكب الشبيه بالمريخ من حيث ...Thu, 22 Jun 2017 14:03:41 GMT
-
المصرية للاتصالات تقترض 13 مليار جنيهThu, 22 Jun 2017 13:18:01 GMT
-
السعودية تكشف تفاصيل إحباط عملية إرهابية استهدفت الحرم المكي
كشف المتحدث الأمني لوزارة الداخلية السعودية، منصور التركي، أن قوات الأمن أحبطت عملًا إرهابيًّا كان يستهدف المسجد الحرام ومرتاديه. و خططت للعملية مجموعة إرهابية ...Fri, 23 Jun 2017 19:25:00 GMT
-
مصرع 4 أشخاص بسبب موجة حارة جنوب غرب الولايات المتحدة
ذكرت تقارير إعلامية أن أربعة أشخاص بينهم مشرد واثنان من متسلقى الجبال لقوا حتفهم جراء موجة حر سجلت درجات قياسية فى جنوب غرب الولايات المتحدة دفعت السكان إلى ملازمة ...Thu, 22 Jun 2017 09:43:08 GMT
-
البيت الأبيض: خلاف الخليج مع قطر «مسألة عائلية»
قال البيت الأبيض، اليوم الجمعة، إن الخلاف بين قطر والدول العربية الأخرى، هو نزاع يجب حله بين الدول بشكل مباشر، وفقًا لما نقلته شبكة سي إن إن الأمريكية. وأضاف ...Fri, 23 Jun 2017 19:25:00 GMT
-
تسريب مواصفات هاتف "يوتافون-3" الروسي الصيني
ظهرت على شبكة الإنترنت معلومات عن المواصفات التقنية لهاتف “أي فون-3” الروسي الصيني الجديد المزود بشاشتين. كما نشرت بوابة “Engadget” معلومات عن موعد إطلاق مبيعات هذا ...Thu, 22 Jun 2017 14:32:46 GMT
-
الأزهر الشريف يدين المحاولة الإرهابية لاستهداف الحرم المكي
أدان الأزهر الشريف وإمامه الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، المحاولة الإرهابية الفاشلة التي استهدفت الحرم المكي. وأكد الأزهر الشريف، في بيان له، رفضه القاطع ...Fri, 23 Jun 2017 22:20:55 GMT