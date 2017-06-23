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تركيا تطالب بوضع "آلية مشتركة" مع واشنطن لجمع الأسلحة من أكراد سوريا
اردوغان

تركيا تطالب بوضع "آلية مشتركة" مع واشنطن لجمع الأسلحة من أكراد سوريا

2017-06-23 23:41:41

قال وزير الدفاع التركي فكري إشيق، إن الحكومة التركية ترغب في وضع “آلية مشتركة” مع ‏الولايات المتحدة لجمع الأسلحة التي أرسلتها واشنطن إلى “قوات سوريا ‏الديمقراطية” عقب هزيمة تنظيم (داعش) الإرهابي‎.‎
‎ ‎وأضاف إشيق - في تصريحات بثتها صحيفة (حرييت) التركية على ‏موقعها الإلكتروني - إنه يحضّر لمناقشة المسألة مع نظيره الأمريكي جيم ‏ماتيس في 28 يونيو الجاري على هامش اجتماع حلف شمال الأطلسي ‏‏(ناتو) في بروكسل‎.‎
‎ ‎ وتابع أنه سيبحث عدد الأسلحة المسلّمة إلى قوات سوريا الديمقراطية ‏‏- وهى تحالف عربى - كردى-سورى - بسبب اختلاف الأرقام التى قدمتها ‏الولايات المتحدة لتركيا عن التى ذُكرت فى الصحف‎.‎
‎ ‎وأوضح وزير الدفاع التركي أن ماتيس أرسل له رسالة “إيجابية” ، إذ ‏أكد خلالها أن الولايات المتحدة تأخذ بعين الإعتبار المخاوف التي ‏تواجهها تركيا فيما يتعلق بوحدات حماية الشعب الكردية التي تشكل ‏أغلبية قوات سوريا الديمقراطية ، وهي وحدات تعتبرها أنقرة مرتبطة ‏بحزب العمال الكردستاني المحظورة في تركيا‎.‎
‎ ‎وقال إشيق ” من المهم أن نحصل منهم على تعهد مكتوب ‏بذلك ، لكننا سنرى ما إذا كانت البيانات الواردة في ‏الرسالة قد تم تطبيقها على أرض الواقع‎”.
‎ ‎وأعاد إلى الأذهان وعدا أمريكيا سابقا بشأن انسحاب وحدات حماية ‏الشعب من مدينة منبج السورية ، والذي لم يتم الوفاء به بعد الهجوم على ‏تنظيم داعش‎.‎
‎ ‎وأضاف إشيق أنه إذا أرادت الولايات المتحدة تحقيق هذا الالتزام فإنها ‏ستنجح إلى حد كبير‎.‎
‎ ‎وكانت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) قد أعلنت في 30 مايو ‏الماضي أنها بدأت في نقل أسلحة صغيرة وسيارات إلى العناصر الكردية ‏في قوات سوريا الديمقراطية‎.‎
‎ ‎وقدّمت واشنطن إلى أنقرة قائمة بالأسلحة التي سُلمت إلى وحدات ‏حماية الشعب، وأرسل ماتيس رسالة إلى إشيق يؤكد له خلالها أنه سيتم ‏جمع الأسلحة من مقاتلي قوات سوريا الديمقراطية بمجرد هزيمة داعش ‏في سوريا‎.‎
‎ ‎وقال ماتيس فى رسالته إن الولايات المتحدة ستبلغ تركيا بشكل منتظم ‏بهذا الأمر وإن الخبراء الأمريكيين سيعملون فى سوريا لضمان بقاء ‏الأسلحة فى البلاد‎.‎

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