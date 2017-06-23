إخلاء 800 وحدة سكنية في لندن خوفًا من اندلاع حريق



قررت السلطات البريطانية، إخلاء ٨٠٠ وحدة سكنية في خمسة أبراج سكنية، في شمال لندن «بشكل فوري»؛ من أجل السماح بتنفيذ «أعمال طارئة» تتعلق بتأمين السلامة من الحرائق، بحسب ما أعلنت بلدية كامدن، اليوم الجمعة.

وقالت المسئولة في البلدية، جورجيا جولد؛ إن عملية الإخلاء “ستتم فورا”، وأضافت: «لا يمكننا أن نكون متأكدين من أن الناس بأمان»، وذلك بعد تسعة أيام من حريق أتى على برج جرينفيل، وأودى بحياة ٧٩ شخصا.

وكان سكان الخمسة أبراج، أعربوا عن غضبهم؛ إثر اكتشافهم دهان أبراجهم بمواد قابلة للاشتعال، مثل برج جرينفيل.

والحريق الهائل التهم برجا سكنيا مؤلفا من ٢٤ طابقا، في حي للطبقة العاملة في كينسيجتون وتشيلسي، الأربعاء الماضي، وتم إخماده بعد ثلاثة أيام.