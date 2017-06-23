أعلن مسؤولون أمريكيون اليوم الجمعة، أن قوات التحالف بقيادة الولايات المتحدة قتلت أحد المسؤولين الماليين في تنظيم داعش الإرهابي في سوريا.

وقال التحالف - في بيان نقلته قناة (سكاي نيوز) الإخبارية - إن فواز محمد جبير الراوي قتل في يونيو في البوكمال في شرق سوريا.

وأوضح البيان أن الراوي يملك محل صرافة في البوكمال استخدمه مع شبكة من الإتصالات المالية العالمية لنقل الأموال إلى داخل وخارج المنطقة الخاضعة لسيطرة داعش وعبر الحدود.

وتقع البوكمال على الحدود بين العراق وسوريا وتستهدفها غارات جوية بشكل منتظم ، وكانت وزارة الخزانة الأمريكية فرضت عقوبات على الراوي وشركته في ديسمبر الماضي.