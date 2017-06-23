رئيس البرلمان العراقي يستنكر محاولة الهجوم على الحرم المكي2017-06-23 23:15:51
استنكر رئيس البرلمان العراقي سليم الجبوري اليوم /الجمعة/ محاولة الهجوم على الحرم المكي.
وأوضح الجبوري - في اتصال هاتفي لقناة (العربية) الإخبارية - أنه يجب نبذ الطائفية والشعارات الإقصائية لمنع تحول الشباب للإرهاب.
وشدد الجبوري على أنه يجب أن يدرك العالم أن الارهاب يريد أن ينشر الرعب ورسائل ذات بعد سياسي، لافتا إلى أن الإرهاب يستهدف الإنسان والحضارة ويجب أن يتم مواجهة المجموعات الإرهابية ومن يقف خلفها.
وأوضح أنه يجب تحرير الفكر من التطرف أهم من تحرير الأرض من سيطرة الإرهابيين، بالاضافة إلى نشر التوجهات الإنسانية التي نستطيع من خلالها أن نضيق على الوسائل التي يستخدمها الإرهاب والتي تستخدمها الأطراف السياسية التي تريد من خلال المجموعات الإرهابية تحقيق أهدافها.
وأكد الجبوري أن “رسالتنا هي وحدة الموقف والتوجه الواضح والإسلام المعتدل الذي نستطيع من خلاله أن نضيق على التطرف والإرهاب والفكر الذي تم استخدامه في اراقة الدماء”.
وكانت سلطات الأمن السعودية قد أحبطت، في وقت سابق اليوم /الجمعه/، العمل الإرهابي الذي كان يستهدف أمن المسجد الحرام ومرتاديه.
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