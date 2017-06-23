قال اللواء أحمد ضيف صقر محافظ الغربية، إن المحافظة استعدت لاستقبال عيد الفطر المبارك حيث تم تشكيل غرفة عمليات مركزية بديوان عام المحافظة وغرفة عمليات فرعية بكل مركز ومدينة ومديريات الخدمات لتلقي أية شكاوى أو بلاغات من المواطنين في مختلف قطاعات الخدمات والتموين خلال أيام العيد، والعمل على حلها فورا.

وأصدر محافظة الغربية تعليماته لكافة قطاعات ومديريات الخدمات بدائرة المحافظة بإعداد خطط عمل تنفيذية بكل قطاع خدمي والتنسيق بين كافة القطاعات لتوفير مختلف السلع الغذائية والاستهلاكية وبكميات مناسبة وتكثيف حملات مراقبة الأسواق، والتفتيش الدوري على السلع الغذائية والاستهلاكية المعروضة لضمان سلامتها صحيا وتوافرها ومطابقتها للمواصفات ومراقبة محال الجزارة ومنافذ بيع وعرض وانتاج اللحوم سواء البلدية الطازجة أو المجمدة أو المصنعة وضمان سلامتها، وأيضا، مراقبة محال عرض وبيع الأسماك الطازجة والمجمدة والمملحة والمدخنة وضمان سلامتها.

كما أصدر محافظ الغربية تعليماته بإعداد خطة مرورية لتنظيم حركة المرور في الشوارع والميادين الرئيسية بمختلف مدن المحافظة لضمان انسياب الحركة المرورية خلال فترة اجازة العيد وعدم حدوث اختناقات وتكثيف الحملات المرورية بمناطق (الحدائق العامة والملاهي والمتنزهات وكورنيش النيل) بمدن زفتى وكفر الزيات وبسيون وتكثيف الحملات الأمنية لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وكذا حملات لشرطة المسطحات المائية على ضفاف النيل بكفر الزيات وزفتى وتكثيف ورديات العمل بقطاعات خدمات مياه الشرب والصرف الصحي والكهرباء، وأجهزة النظافة العامة بالشوارع طوال 24 ساعة خلال فترة اجازة العيد وتكثيف حملات رفع الإشغالات وإخلاء الأرصفة للمشاة والمارة وتخصيص أماكن لعبور المشاة بالشوارع الرئيسية بالمدن.

ومن جانبها، أعدت مديرية الأوقاف بالغربية 337 ساحة لأداء صلاة عيد الفطر المبارك بدائرة المحافظة تضم ساحتين رئيسيتين، و335 ساحة فرعية، ومناطق الساحات الرئيسية هي بإستاد طنطا الرياضي ويستوعب 10 الاف مصل، وساحة كوبري الرباط بكفر حجازي بالمحلة الكبرى وتستوعب 10 ألاف مصل، و 317 ساحة فرعية بمدن وقرى المحافظة وقامت مديرية الأوقاف بإعدادها وتجهيزها بالفرش ومكبرات الصوت، والخطباء الأساسيين والاحتياطيين.

وبدوره، استعد قطاع التموين بالمحافظة لاستقبال العيد حيث سيتم تكثيف المعروض من اللحوم الطازجة والمجمدة والمستوردة وكذا تكثيف المعروض من اللحوم المصنعة وتكثيف المعروض من الدواجن والبط والأسماك المجمدة والمبردة والطازجة لعرضها على المواطنين وبأسعار معتدلة دون أى زيادة فى الأسعار.. وتنظيم الحملات المشتركة مع أجهزة الصحة والطب البيطري للتأكد من سلامة كافه السلع التى تطرح بالأسواق بمختلف المنافذ وتكثيف الحملات الرقابية على مختلف منافذ صرف المقررات التموينية المدعمة البدالين والتي تصرف لأصحاب البطاقات التموينية لضمان استمرار الصرف للمستحقين دون تلاعب أو استغلال وتصرف بواقع 21 جنيها للفرد وإلغاء إجازة المفتشين المكلفين بالإشراف والرقابة على المخابز خلال فترة العيد.

وبدورها، استعدت مديرية الطب البيطري بالمحافظة بتشكيل غرفة عمليات لتلقى شكاوى المواطنين والعمل على حلها وتوفير الأطباء المدربين لتزويد المجازر بهم لمواجهة الزيادة المتوقعة في إعداد الذبائح وتكليف أطباء المجازر بالعمل أيام عيد عيد الفطر المبارك وتكليف أطباء إدارة المجازر والتفتيش على اللحوم والعمل أيام عيد الفطر وتم رفع درجة الاستعداد واعلان الطوارئ بالمستشفيات العامة والمركزية والحميات وبنوك الدم ومرفق الإسعاف لتعمل بكامل طاقتها على مدار 24 ساعة وتكثيف الورديات واعداد فريق طبي سريع لكل مستشفى وعدم التصريح بأي إجازات خلال فترة العيد.

كما تم رفع درجة الاستعداد واعلان الطوارئ بالمستشفيات العامة والمركزية والحميات وبنوك الدم ومرفق الإسعاف لتعمل بكامل طاقتها على مدار 24 ساعة وتكثيف الورديات واعداد فريق طبي سريع لكل مستشفى وعدم التصريح بأي إجازات خلال فترة العيد والتأكد من توفير جميع الإمكانات بمستشفيات الحميات خاصة الأدوية والمحاليل والمطهرات والأمصال اللازمة لمواجهة أي ظروف طارئة بالإضافة إلى تواجد فريق طبي كامل بمستشفيات الحميات من أخصائيين ومساعدي أخصائيين ونواب وهيئة التمريض طول 24 ساعة لمواجهة أي حالة طوارئ وإعداد وتجهيز المعامل وتوفير الأمصال والكيماويات الخاصة بالتحاليل واستكمال أي نقص منه.

كما استعدت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمحافظة بإعداد نظام ورديات طوال 24 ساعة بجميع المحطات والشبكات وتزويد جميع فروع الشركة بالمحافظة بغرفة للطوارئ مدربة على مواجهة أية حالات طوارئ فى هذا المجال وتم تخصيص الخط الساخن (125) يعمل على مدار 24 ساعة لتلقي شكاوى وبلاغات المواطنين والعمل على حلها فورا بجميع مراكز ومدن المحافظة.

واستعد قطاع الكهرباء بالمحافظة بإعداد فرق مدربة لإصلاح أية أعطال كهرباء بجميع مدن ومراكز المحافظة بالتنسيق مع الوحدات المحلية طوال 24 ساعة، وتكثيف الإنارة فى الشوارع والميادين والحدائق والمتنزهات العامة والملاهي، وتشكيل غرفة عمليات بجميع الفروع لإزالة أية أعطال طارئة فور حدوثها بالتنسيق مع غرفة العمليات المركزية بديوان عام القطاع وتحت إشراف المدير العام وتخصيص تليفون خاص بمبنى قطاع كهرباء الغربية رقم (3303179) وأيضا خدمة الاتصال السريع تحت رقم 121 بجميع إدارات قطاع كهرباء غرب الغربية لسرعة تلقى أى بلاغات أو شكاوى من المواطنين والعمل على تلبيتها.