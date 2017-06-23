الأمم المتحدة: أزمة الخليج مع قطر وصلت لمرحلة الخطر2017-06-23 23:01:09
قالت الأمم المتحدة، اليوم الجمعة، إن الأزمة الخليجية وصلت لمرحلة خطيرة، ونأمل أن تسعى الدول المعنية لحلها عبر الحوار.
جاء ذلك في تصريحات لـ”أيري كانكو”، نائب المتحدث الرسمي باسم الأمين العام للمنظمة الأممية، حول الموقف من لائحة المطالب، التي قيل إن دول السعودية والبحرين والإمارات ومصر، قدمتها لرفع الحصار المفروض على قطر.
وأضافت “كانكو”، في تصريحات لصحفيين، أن “الأمم المتحدة تواصل متابعة الموقف بقلق بالغ، ونحن على دراية بقائمة المطالب، ونأمل من الدول المعنية أن تحل الموقف من خلال الحوار”.
ولفتت إلى أن المنظمة “تقف على أهبة الاستعداد لتقديم المساعدة إذا طلبت منها الأطراف المعنية ذلك”.
وردًا على سؤال عن موقف الأمين العام، أنطونيو جوتيريش، من مهلة الأيام العشرة، التي منحتها الدول الأربعة لقطر، ومدى اعتبارها بمثابة تهديد لدولة عضو بالأمم المتحدة، قالت كانكو، إن “أي قرار أو مناقشة بشأن الأزمة ينبغي أن يستند إلى القانون الدولي، بما في ذلك قانون حقوق الإنسان، وأيضًا إلى ميثاق الأمم المتحدة”.
كما أشارت إلى التأكيد السابق لـ”غوتيريش”، على دعمه للحل الإقليمي، الذي تقوم به الكويت.
وقطعت سبعة دول عربية، في الخامس من يونيو الجاري، علاقاتها الدبلوماسية مع قطر، وهي: السعودية ومصر والإمارات والبحرين واليمن وموريتانيا وجزر القمر، واتهمتها بـ”دعم الإرهاب”، فيما خفضت كل من الأردن وجيبوتي تمثيلهما الدبلوماسي لدى الدوحة.
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