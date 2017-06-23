 Moheet on google
الجمعة 23 يونيو 2017 11:14 مساءً
روابط سريعة
قاضي قضاة الأردن: محاولة الهجوم على الحرم المكي عمل جبان
الحرم المكى فى صلاة العصر

قاضي قضاة الأردن: محاولة الهجوم على الحرم المكي عمل جبان

2017-06-23 22:42:05

أدان قاضي قضاة الأردن عبد الكريم الخصاونة محاولة استهداف الحرم المكي الشريف، ووصف هذا العمل بأنه “جبان يستنكره كل إنسان”.
وأضاف الخصاونة - في اتصال هاتفي لقناة (العربية) الإخبارية اليوم /الجمعة/ - أن الاعتداء على الحرم المكي يعد اعتداء على المسلمين في كل مكان، لافتا إلى أن من يحاول فعل ذلك لم يكن إنسانا طبيعيا وصاحب عقل جامد.
وأوضح أن الإرهاب ليس له دين ولا عقيدة ولا أخلاق، داعيا إلى ضرورة محاورة الشباب وتعريفهم بالدين الصحيح من أجل تحصينهم ضد أي أفكار مسيئة للإسلام والبشرية.
وكانت سلطات الأمن السعودية قد أحبطت - في وقت سابق اليوم - العمل الإرهابي الذي كان يستهدف أمن المسجد الحرام ومرتاديه.
ونشرت قناة (العربية) الإخبارية صورا من موقع إحباط الاعتداء على الحرم المكي أظهر حطام سيارة بيضاء اللون مدمرة كان يسعى الإرهابيون إلى استخدامها في تنفيذ عمليتهم الجبانة، وأشارت القناة إلى أن الخلية الإرهابية كانت تتخذ مقرا يبعد مسافة قصيرة عن الحرم المكي.

روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3