قام الدكتور هشام عرفات وزير النقل مساء اليوم بجولة تفقدية في محطة الجيزة للسكك الحديدية لمتابعة حجوزات العيد والإجراءات التي اتخذتها هيئة السكك الحديدية بالتنسيق مع شرطة النقل والمواصلات لإحكام السيطرة على منافذ بيع التذاكر.

وخلال الجولة تفقد الوزير شبابيك التذاكر والتقى بعدد من الركاب واطمئن منهم على توافر التذاكر ، كما اطمئن من مسؤلي السكك الحديدية وشرطة النقل والمواصلات على اختفاء السوق السوداء وسهولة حصول المواطنين على تذاكر العيد ، كما شدد الوزير على مسؤلي السكك الحديدية بضرورة المحافظة على انتظام جداول التشغيل .

كما تفقد وزير النقل محطة الجيزة لمترو الانفاق واستقل القطار من محطة الجيزة حتى محطة شبرا الخيمة بالخط الثاني حيث استقل الوزير كابينة القطار واثنى على الجهد الذي يبذله سائقو مترو الانفاق في هذا المرفق الحيوي الهام الذي ينقل ملايين الركاب يوميا .

وتوجه الدكتور هشام عرفات إلى متابعة معدلات الإنجاز في طريق شبرا بنها الحر الذي يدخل ضمن المشروع القومي للطرق سواء معدلات انجاز الاعمال الصناعية أو جسم الطريق حيث اطمئن الوزير على تقدم المعدلات وفق البرنامج الزمني

جدير بالذكر، أن طريق “شبرا - بنها” الحر يبلغ طوله 40 كم ويدخل ضمن المشروع القومي للطرق وسيساهم في تخفيف الضغط المروري على طريق “القاهرة - الإسكندرية” الزراعي الذي يمر عليه ما يزيد عن 140 ألف سيارة في اليوم، وخلق محور جديد يربط مباشرة بين الطريق الدائرى والطريق الدائرى الإقليمى دون الدخول إلى الكتل السكنية المزدحمة.