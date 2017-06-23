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داعية سعودي: العمليات الانتحارية حرام وكفار قريش أفضل من الخوارج
توسعات بالحرم المكي

داعية سعودي: العمليات الانتحارية حرام وكفار قريش أفضل من الخوارج

2017-06-23 22:14:37


قال عبد العزيز الموسى الداعية الإسلامي السعودي، عضو الإدارة العامة للتوجيه بالمسجد الحرام سابقا: إن كفار قريش خير وأفضل من خوارج الزمن الحالي، والعناصر الإرهابية.

وطالب في مداخلة هاتفية لفضائية «العربية» العالم، بسرعة اتخاذ قرار عاجل ضد كافة الدول الداعمة للإرهاب؛ لحماية الأبرياء، مشيرا إلى أن الإنسانية ترفض القتل والتفجير وتنافي العقيدة والإنسانية، وعلى العالم أن يتحد لمحاربة الإرهاب.

وأضاف أن الإسلام بريء من كافة العناصر الإرهابية؛ لأنهم يخالفون قانون التعايش على الأرض، ولا يوجد إنسان لديه عقيدة بالغدر بشخص آمن، وكافة العمليات الانتحارية التي تتم حاليا محرمة شرعا؛ لأنها قتل نفس وتنافي شريعة الإسلام والإنسانية.

يذكر أن الأمن السعودي أحبط عملية إرهابية كانت تستهدف الحرم المكي.

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