تلقى رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم المهندس هاني أبوريدة، برقية تهنئة من جيان إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” وفاطمة سامورا الأمين العام للاتحاد الدولي لكرة القدم بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك.

وقال إنفانتينو في البرقية “إنه مع اقتراب شهر رمضان من نهايته لم نكن نسمح لهذه الفرصة بالمرور دون الإعراب عن التقدير لصداقتنا ونيابة عن أسرة كرة القدم الدولية نتمنى لكم احتفالا مليئا بالبهجة بمناسبة عيد الفطر المبارك”.. وتابع “ولعل هذه الاحتفالات تتيح لنا الفرصة لتجديد الصداقة الأخوية والاحترام المتبادل الذي يجمعنا ويعطينا قوة يوما بعد يوم”.

وأضاف رئيس (الفيفا) قائلا “نرسل إليكم السيد هاني ولعائلتكم أطيب التمنيات وأطيب التمنيات لاحتفالات سعيدة بعيد الفطر”.