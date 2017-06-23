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مرتضى منصور يرحب بأسر "شهداء الزمالك" بإفطار النادي
مرتضى منصور

مرتضى منصور يرحب بأسر "شهداء الزمالك" بإفطار النادي

2017-06-23 22:08:16

حرص مرتضي منصور رئيس مجلس ادارة نادي الزمالك ومعه أحمد جلال إبراهيم نائب رئيس النادي علي الترحيب بأسر الشهداء من جماهير النادي الذين تمت دعوتهم علي حضور حفل إفطار بمقر النادي بميت عقبة.

وقام مرتضي منصور بالتواجد على حمام السباحة للترحيب بأسر الشهداء في ناديهم عقب تناولهم طعام الإفطار.

وأشادت أسر الشهداء بالطفرة الكبيرة والانجازات التي حدثت بالنادي.

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