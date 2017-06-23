البيت الأبيض: خلاف الخليج مع قطر «مسألة عائلية»

قال البيت الأبيض، اليوم الجمعة، إن الخلاف بين قطر والدول العربية الأخرى، هو نزاع يجب حله بين الدول بشكل مباشر، وفقًا لما نقلته شبكة سي إن إن الأمريكية. وأضاف ...