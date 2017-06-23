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ترامب ينفق 133 ألف دولار من أموال دافعي الضرائب على البيت الأبيض
دونالد ترامب‎

ترامب ينفق 133 ألف دولار من أموال دافعي الضرائب على البيت الأبيض

2017-06-23 21:51:06


أنفق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب 133 ألف دولار أمريكي على أثاث البيت الأبيض في أول خمسة شهور لإدارته، وهو ضعف ما أنفقه الرئيس السابق باراك أوباما لنفس الغرض.

وبحسب موقع “إم آي سي” الأمريكي، اليوم الجمعة، حصلت منظمة أمريكان بريدج بي إيه سي- مسئولة عن محاسبة الجمهوريين عن أقوالهم وأفعالهم- على نسخ من عقود مشتريات آثاث البيت الأبيض حتى يوم 31 مايو.

وأظهرت العقود أنه في أول 150 يوم في له في البيت الأبيض، أنفق ترامب 133،053.95 دولارًا أمريكيًا على أثاث المكتب.

ونوه الموقع إلى أن أوباما أنفق 51،204.25 دولار فقط في نفس المدة.

وأبرز قطع الأثاث التي اشتراها ترامب من أموال دافعي الضرائب في الولايات المتحدة هي طاولة مؤتمرات من شركة كيتينجر.

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