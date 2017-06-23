أكد اللواء شيرين شمس المدير التنفيذي للنادي الأهلي ، أن مجلس إدارة النادي برئاسة المهندس محمود طاهر، سيحضر مباراة الفريق الأول لكرة القدم أمام إنبي، المقرر لها غدا السبت، ضمن الجولة الـ32 بمسابقة الدوري الممتاز.

وأضاف شمس، أن مجلس الأهلي سيتواجد في المباراة لحضور الاحتفالية المصغرة التي يقيمها اتحاد الكرة لتسليم النادي درع الدروي الممتاز الذي توج به الفريق للمرة الثانية على التوالي والـ39 في تاريخه، قبل 4 جولات من نهاية المسابقة.

من جانب آخر ، قال اللواء شيرين شمس إن المغربي وليد أزارو، لاعب فريق الكرة الجديد، خضع لفحص طبي دقيق وقام بإجراء تحاليل وأشعة للتأكد من عدم معاناته من أية إصابات، لافتا إلى أن نتيجة التحاليل جاءت سليمة تماما، على أن تظهر نتائج الأشعة في وقت لاحق اليوم.

وأضاف شمس أنه فور ظهور نتيجة الأشعة والتأكد من سلامة اللاعب بشكل تام، سيتم تحويل مليون دولار إلى نادي الدفاع الحسني الجديدي المغربي، للحصول على البطاقة الدولية للاعب، على أن يتم بعد ذلك سداد بقية قيمة الصفقة على دفعتين بواقع 200 ألف دولار في الأول من نوفمبر المقبل، و200 ألف دولار أخرى في الأول من فبراير من العام القادم.

وكان اللاعب قد تم تقديمه إلى وسائل الإعلام في مؤتمر صحفي أقيم بالمغرب، حضره اللواء شيرين شمس.