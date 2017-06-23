حذر الشيخ خالد الجندي: أوكازيون المغفرة لسه مفتوح حتى بعد رمضان، من الدخول فى المعاصى والذنوب بعد شهر رمضان، قائلا: “للأسف فى ناس بيتسنوا رمضان عشان يخربوها المعاصى”.

وتابع الجندى، خلال حلقة برنامجه “لعلهم يفقهون”، المذاع على فضائية “dmc”، اليوم الجمعة: “باب المغفرة لسه مفتوح، بعد رمضان، استغلوا الأوكازيون ده فى الطاعة والتوبة والتقرب إلى الله”.