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شاهد.. خالد الجندي بلاش تخربوها بالمعاصي بعد رمضان
خالد الجندي

شاهد.. خالد الجندي بلاش تخربوها بالمعاصي بعد رمضان

2017-06-23 21:38:09

حذر الشيخ خالد الجندي: أوكازيون المغفرة لسه مفتوح حتى بعد رمضان، من الدخول فى المعاصى والذنوب بعد شهر رمضان، قائلا: “للأسف فى ناس بيتسنوا رمضان عشان يخربوها المعاصى”.

وتابع الجندى، خلال حلقة برنامجه “لعلهم يفقهون”، المذاع على فضائية “dmc”، اليوم الجمعة: “باب المغفرة لسه مفتوح، بعد رمضان، استغلوا الأوكازيون ده فى الطاعة والتوبة والتقرب إلى الله”.

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