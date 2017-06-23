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السعودية تكشف تفاصيل إحباط عملية إرهابية استهدفت الحرم المكي
اللواء منصور التركي

السعودية تكشف تفاصيل إحباط عملية إرهابية استهدفت الحرم المكي

2017-06-23 21:19:39

كشف المتحدث الأمني لوزارة الداخلية السعودية، منصور التركي، أن قوات الأمن أحبطت عملًا إرهابيًّا كان يستهدف المسجد الحرام ومرتاديه.

و خططت للعملية مجموعة إرهابية تمركزت في ثلاثة مواقع، أحدها في محافظة جدة، والآخران بمكة المكرمة.

وأحبطت العملية الأولى في مكة بحي العسيلة، فيما أحبطت الثانية بحي أجياد المصافي الواقع داخل محيط المنطقة المركزية للمسجد الحرام.

وبادر الانتحاري الذي كان مختبئًا في أحد منازل حي أجياد بإطلاق النار على أجهزة الأمن، رافضًا التجاوب مع دعوات الأمن بتسليم نفسه ليفجر نفسه لاحقًا بعد أن تم تضييق الخناق عليه.

وأصيب في هذه الحادثة 6 وافدين إلى جانب إصابات خفيفة لحقت بخمسة من رجال الأمن وقال البيان إن قوات الأمن قبضت على 5 من المتهمين، بينهم امرأة، ويجري التحقيق معهم.

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