البيت الأبيض: خلاف الخليج مع قطر «مسألة عائلية»2017-06-23 21:15:32
قال البيت الأبيض، اليوم الجمعة، إن الخلاف بين قطر والدول العربية الأخرى، هو نزاع يجب حله بين الدول بشكل مباشر، وفقًا لما نقلته شبكة سي إن إن الأمريكية.
وأضاف السكرتير الصحفي للبيت الأبيض، شون سبايسر: “الدول الأربع المشاركة في ذلك “مقاطعة قطر”– نعتقد أنها مسألة عائلية يجب عليهم هم حلها.” مضيفًا: “هذا شيء هم يريدونه ويجب أن يحلوه بأنفسهم”.
وردا على سؤال حول مطالبة السعودية والدول الأخرى بإغلاق شبكة “الجزيرة” القطرية، رفض سبايسر اتخاذ موقف من ذلك.
وتابع سبايسر: “إننا على استعداد للقيام بدور لتيسير تلك المناقشات، ولكن هذا نقاش يتعين على هذه الدول أن تعقده فيما بينها”.
ويُذكر انتشار تقارير إعلامية تُفيد أن قطر استلمت 13 مطلبًا من السعودية والإمارات والبحرين ومصر كشروط لإعادة العلاقات، كان من بين أبرزها: إغلاق شبكة الجزيرة الإعلامية وجميع المؤسسات التابعة لها، وإيقاف إنشاء قاعدة عسكرية تركية في الدولة، وخفض العلاقات الدبلوماسية مع إيران، قطع العلاقات مع الجماعات الإرهابية، وقف التدخل في شئون الدول الأربع، ووقف تجنيس مواطني الدول الأربع.
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