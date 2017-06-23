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باحث إسلامي: إيران وراء محاولة تفجير الحرم المكي
الحرم المكي

باحث إسلامي: إيران وراء محاولة تفجير الحرم المكي

2017-06-23 21:12:35


اتهم ماهر فرغلي الباحث في الشأن الجماعات الإسلامية إيران بمحاولة تفجير الحرم المكي التي أحبطتها الأجهزة السعودية منذ قليل.

وقال في مداخلة هاتفية لفضائية «العربية»، إن إيران وتنظيم داعش يستهدفون تجمعات الأبرياء في أي مكان، لافتا إلى أن استخدام الجماعات الإرهابية في تفجير الانتحاريين لصعوبة كشفه وإيقافه، موضحا أن الجماعات الإرهابية تسعى لتشتيت الأجهزة الأمنية في السعودية والضغط عليها.

يذكر أن الأمن السعودي أحبط عملية إرهابية كانت تستهدف الحرم المكي.

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