زعيم طالبان يوصي الأمريكيين باعتماد نهج دبلوماسي بدلا من المواجهة2017-06-23 20:15:08
أوصى زعيم حركة طالبان الأفغانية المولوي هبة الله أخوندزاده الأميركيين باعتماد نهج دبلوماسى لحل القضية فى أفغانستان.
وقال أخوندزاده فى رسالة بمناسبة عيد الفطر -وفق ما نقلته وكالة أنباء خامة برس الأفغانية اليوم الجمعة- “إنه بقبول المطالب المشروعة للشعب المجاهد الافغانى، يتعين على الامريكيين أنفسهم حل القضية بالوسائل الدبلوماسية بدلا من المواجهة مع المقاومة الجهادية”.
وأضاف الزعيم الأعلى لطالبان، الذى وصف وجود القوات الاجنبية فى افغانستان بانه “احتلال”، أن الاحتلال هو العقبة الرئيسية امام السلام. وإن حل القضية الأفغانية بالوسائل السلمية هو جزء لا يتجزأ من سياسة الإمارة الإسلامية إذا ما انتهى الاحتلال. وقد تم تكليف المكتب السياسي بإيجاد حل سلمي”.
يأتي هذا بسبب رفض المجموعة مرارا المشاركة في محادثات السلام، مطالبة بالانسحاب الكامل للقوات الأجنبية من البلاد باعتبارها أحد الشروط الرئيسية لمحادثات السلام.
كما أعلنت المجموعة هجومها الربيعى فى ابريل من هذا العام على الرغم من النداءات المتكررة من جانب الحكومة والمجتمع الدولى للمشاركة فى محادثات السلام.
وتواصل طالبان هجماتها المتواصلة في جميع أنحاء البلد حيث اتهمت الجماعة بتسبب معظم الخسائر في صفوف المدنيين.
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