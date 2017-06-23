دموع الفرحة تجمع المفرج عنهم بأهاليهم بعد العفو الرئاسي عن 502 سجين2017-06-23 20:01:57
أفرج قطاع مصلحة السجون عن 502 محبوس صادر بحقهم قرار عفو رئاسي أصدره الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك.
وقال مصدر أمني - فى تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط - إنه تم الإفراج عن 400 محبوس من منطقة سجون طره و102 محبوسين من سجون أخرى.
ورصد مندوب وكالة أنباء الشرق الأوسط لحظات لقاء أهالى المفرج عنهم بأبناءهم أمام بوابات منطقة سجون طره؛ حيث اختلطت دموع فرح الأهالى بضحكات المفرج عنهم بعد استنشاقهم نسيم الحرية، فيما حرص العديد من الأهالى على إحضار طعام الإفطار وتناول الوجبة الرمضانية مع أبنائهم بعد طول غياب.
وكان الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية أصدر - في وقت اليوم - قرارًا جمهوريًا بالعفو عن 502 من المحبوسين منهم ٢٥ سيدة وفتاة وعدد كبير من الشباب المحبوسين على ذمة قضايا تظاهر وتجمهر، موجها ووجه وزير الداخلية بتنفيذ القرار قبل إجازة عيد الفطر المبارك.
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