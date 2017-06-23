 Moheet on google
الجمعة 23 يونيو 2017 08:02 مساءً
روابط سريعة
دموع الفرحة تجمع المفرج عنهم بأهاليهم بعد العفو الرئاسي عن 502 سجين
الافراج عن 203 من الشباب المحبوسين بعفو رئاسي‎

دموع الفرحة تجمع المفرج عنهم بأهاليهم بعد العفو الرئاسي عن 502 سجين

2017-06-23 20:01:57
وكالات

أفرج قطاع مصلحة السجون عن 502 محبوس صادر بحقهم قرار عفو رئاسي أصدره الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك.
وقال مصدر أمني - فى تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط - إنه تم الإفراج عن 400 محبوس من منطقة سجون طره و102 محبوسين من سجون أخرى.
ورصد مندوب وكالة أنباء الشرق الأوسط لحظات لقاء أهالى المفرج عنهم بأبناءهم أمام بوابات منطقة سجون طره؛ حيث اختلطت دموع فرح الأهالى بضحكات المفرج عنهم بعد استنشاقهم نسيم الحرية، فيما حرص العديد من الأهالى على إحضار طعام الإفطار وتناول الوجبة الرمضانية مع أبنائهم بعد طول غياب.
وكان الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية أصدر - في وقت اليوم - قرارًا جمهوريًا بالعفو عن 502 من المحبوسين منهم ٢٥ سيدة وفتاة وعدد كبير من الشباب المحبوسين على ذمة قضايا تظاهر وتجمهر، موجها ووجه وزير الداخلية بتنفيذ القرار قبل إجازة عيد الفطر المبارك.

اقرأ أيضاً:
روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3