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"رسالة أخوة وصداقة" من بوتفليقة إلى الرئيس الأوغندي
الرئيس الجزائري عبدالعزيز بوتفليقة

"رسالة أخوة وصداقة" من بوتفليقة إلى الرئيس الأوغندي

2017-06-23 19:43:14
وكالات

نقل وزير الشئون الخارجية الجزائري عبد القادر مساهل بأوغندا “رسالة أخوة وصداقة” من الرئيس عبد العزيز بوتفليقة إلى نظيره الأوغندي يوري موسيفيني.
وذكرت وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية اليوم الجمعة أن مساهل نقل - خلال اللقاء الذي خصه به رئيس أوغندا يوري موسيفيني على هامش أعمال قمة التضامن حول اللاجئين المنعقدة بكامبالا - للرئيس موسيفيني رسالة أخوة وصداقة من الرئيس عبد العزيز بوتفليقة.
ودار اللقاء حول علاقات التعاون القائمة بين الجزائر وأوغندا وسبل تعزيزها فضلا عن مدى تنفيذ القرارات المتخذة في إطار زيارة الدولة التي أجراها الرئيس موسيفيني إلى الجزائر في أكتوبر 2015، وكذلك الاستحقاقات المقبلة في إطار تعزيز العلاقات بين البلدين وتوسيعها.
كما تم خلال اللقاء تأكيد أهمية قمة كامبالا حول اللاجئين التي جاءت في الوقت المناسب لتوعية المجموعة الدولية بمصير ملايين الأشخاص المضطرين إلى الهجرة و”ضرورة” اسهام المجموعة الدولية في التكفل بهم للتخفيف من معاناتهم ومن العبء الذي تتحمله البلدان المستقبلة لهم.
كما استعرض الطرفان النقاط المدرجة في جدول أعمال قمة الاتحاد الإفريقي المقبلة التي ستعقد بأديس أبابا يومي 3 و4 يوليو 2017، بينما كلف الرئيس موسيفني مساهل بنقل “تحياته الأخوية الحارة إلى رئيس الجمهورية وصداقته المتجددة دوما”.

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