أعربت منظمة الأمم المتحدة للطفولة “يونيسيف” اليوم الجمعة عن مخاوفها من أن يتجاوز عدد الإصابات بوباء الكوليرا في اليمن 300 ألف حالة، مع نهاية شهر أغسطس المقبل.

وقالت المتحدثة باسم اليونيسيف ميريتسل ريلانو - حسبما أفادت قناة (سكاي نيوز) الإخبارية - “الأرجح أن نصل بنهاية أغسطس إلى 300 ألف حالة”، مشيرة إلى أن 1265 شخصًا توفوا جراء الكوليرا في اليمن منذ إعلان تفشي الوباء في أبريل.

ويصل عدد المصابين بالكوليرا في اليمن الذي يشهد نزاعًا، خلال الوقت الحالي، 300 ألف حالة.