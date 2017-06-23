أفرج قطاع مصلحة السجون بوزارة الداخلية عن رجل الأعمال هشام طلعت مصطفى من محبسه بمنطقة سجون طرة، ضمن المفرج عنهم لأسباب صحية فى إطار العفو الرئاسى الصادر لـ 502 من المحبوسين بمناسبة عيد الفطر المبارك.

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي قد أصدر قرارا - في وقت سابق اليوم - بالإفراج عن 502 من المحبوسين، من بينهم 25 سيدة وفتاة، بالإضافة الى عدد كبير من الشباب المحبوسين على ذمة قضايا التظاهر والتجمهر، موجها بتنفيذ القرار قبل عيد الفطر، حتى يتسنى للمعفو عنهم الاحتفال بتلك المناسبة العطرة مع ذويهم.