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المرصد السوري: غارات التحالف الدولي قتلت 472 مدنيًا خلال شهر
التحالف الدولي يقصف أطراف تل أبيض ـ شمال سوريا

المرصد السوري: غارات التحالف الدولي قتلت 472 مدنيًا خلال شهر

2017-06-23 18:43:51
وكالات

أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان (مقره لندن) اليوم الجمعة، أن غارات التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة قتلت 472 مدنيًا خلال شهر.
ونقلت قناة (سكاي نيوز) الإخبارية عن مدير المرصد رامي عبد الرحمن قوله “إن المرصد وثق خلال الشهر، الممتد من 23 مايو الماضي حتى 23 يونيو، مقتل 472 مدنيًا، بينهم 137 طفلاً، في غارات للتحالف الدولي، أي ضعف القتلى المدنيين الذين تم توثيقهم خلال فترة 30 يومًا بين أبريل ومايو، ووثق المرصد خلال الفترة ذاتها بين مايو ويونيو مقتل 294 عنصرًا من تنظيم (داعش) في غارات التحالف”.
وذكر المرصد أن القتلى سقطوا في غارات للتحالف الدولي على محافظتي الرقة ودير الزور.
وبحسب المرصد، فإن عدد القتلى المدنيين الذين سقطوا جراء غارات التحالف الدولي وضرباته الصاروخية، منذ بدء حملته في سوريا بلغ 1954 مدنيًا، بينهم 456 طفلاً.

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