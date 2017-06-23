السبسي والجروان يبحثان سبل حل الأزمة الخليجية2017-06-23 18:41:03
التقى الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي اليوم الجمعة مع رئيس البرلمان العربي السابق وعضو المجلس الوطني الاتحادي الأسبق لدولة الإمارات العربية المتحدة أحمد بن محمد الجروان، الذي عبر “عن تطلعه إلى إعادة الزخم للعلاقات التونسية الإماراتية وإضفاء مزيد من النشاط عليها، من خلال تطوير التعاون وفتح آفاق واعدة بين البلدين”.
وقالت الرئاسة التونسية - في بيان اليوم - إن “العلاقات التونسية الإماراتية والأزمة الخليجية وتداعياتها على أمن المنطقة واستقرارها”، كانت محور لقاء، حيث ثمن الضيف الإماراتي “موقف تونس الثابت والداعم للجهود المبذولة، إقليميا ودوليا، لمحاربة الإرهاب وتجفيف منابع تمويله”، معربا عن “تقديره لرئيس الدولة التونسية ورغبته في الاستئناس بحكمته في معالجة القضايا الراهنة”.
كما تم التطرق - خلال اللقاء - إلى “الأزمة الخليجية وتداعياتها على أمن المنطقة واستقرارها، وفي هذا الصدد أكد الرئيس التونسي “ضرورة تجاوز هذه الأزمة في أسرع وقت ممكن والتوصل إلى حلول مقبولة من كل الأطراف، عبر الحوار، للحفاظ على تماسك المنظومة الخليجية، بما يسمح بتعزيز روح التضامن العربي والتفرغ لمجابهة التحديات المطروحة وفي صدارتها مقاومة التطرف والإرهاب الذي يظلّ التحدي المشترك لجميع دول العالم”.
كما جدد الرئيس التونسي “استعداد تونس لدعم علاقات التعاون مع دولة الإمارات العربية المتحدة، في كافة المجالات، بما يعود بالفائدة على الشعبين الشقيقين”.
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