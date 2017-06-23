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إصابة 6 من عناصر الشرطة التونسية في عنف قبلي بولاية سيدي بوزيد
الشرطة التونسية

إصابة 6 من عناصر الشرطة التونسية في عنف قبلي بولاية سيدي بوزيد

2017-06-23 18:28:55
وكالات

أعلنت وزارة الداخلية التونسية اليوم الجمعة إصابة ستة عناصر أمن أحدهم حالته خطيرة في أعمال عنف بين قبيلتيْن في “بئر الحفي” من ولاية سيدي بوزيد.
وذكر بيان أصدرته وزارة الداخلية التونسية أن الخلاف الذي وقع بين شابين في السوق الأسبوعية ببئر الحفي الى عنف بين قبيلتيهما بعدما قتل أحدهما الآخر طعنا بسكين.
وقالت الداخلية التونسية إنه تم خلال تلك المواجهات رشق عناصر وسيارات الشرطة بالزجاجات الحارقة ما أدى الى إصابة أربعة شرطيين بحروق، واحتراق سيارة أمن.
ولفتت الوزارة إلى أن أحد الشرطيين المصابين “حالته خطيرة” وحاليا بقسم “العناية المركزة” في مستشفى “الإصابات والحروق البليغة” بولاية بن عروس (شمال شرق تونس)، مضيفة أن شرطيين آخرين أصيبا جراء رشقهما “بالمقذوفات الصلبة والحجارة”.

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