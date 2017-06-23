السياحة: تخصيص 10 ملايين دولار للترويج لمدينة شرم الشيخ عالميا2017-06-23 17:55:10
عقد وزير السياحة يحيى راشد اجتماعا مع مستثمري جنوب سيناء وشرم الشيخ، حيث تم خلال الاجتماع مناقشة العديد من القضايا التي تهم السياحة وخاصة مدينة شرم الشيخ، لإيجاد حلول لتنشيط السياحة إلى هذا المقصد السياحي الهام.
وأعطى الوزير توجيهاته لهشام الدميري رئيس هيئة التنشيط لتخصيص مبلغ 10 ملايين دولار لتنفيذ حملة للترويج والتسويق لمدينة شرم الشيخ.
من ناحيته، قال الدميري إن شرم الشيخ تأثرت نتيجة غياب السائحين الروس والإنجليز، والذين كانا يمثلا السوقين الرئيسيين لها، مضيفا أن الهيئة ستعكف على وضع الآلية والتصور النهائي وتحديد الأسواق المستهدفة من تلك الحملة، وذلك بالتنسيق مع مستثمري شرم الشيخ، على أن يتم البدء فيها بأقصى سرعة، لافتا إلى أنه من المقرر أن تستغرق الحملة 6 أشهر من تاريخ البدء فيها.
وفي نفس السياق ولجذب مزيد من الحركة السياحية لمدينة شرم الشيخ، استجابت وزارة السياحة لطلبات مستثمري جنوب سيناء وشرم الشيخ لتشجيع الطيران إلى مدينة شرم الشيخ، برفع قيمة التحفيز على الطيران العارض إلى 3000 دولار، وتخفيض الحمولة إلى 60٪، وذلك لزيادة حركة الطيران إلى المدينة بما لا يخل بضوابط وبرامج تحفيز الطيران.
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