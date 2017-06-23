أعلن التحالف الدولي، الذي تقوده الولايات المتحدة ضد تنظيم “داعش” الإرهابي، اليوم الجمعة أنه لا يمتلك أدلة تثبت مقتل أبو بكر البغدادي زعيم تنظيم “داعش”.

وأضاف التحالف - حسبما أفادت قناة (العربية) الإخبارية - أنه حتى لو كان البغدادي ما زال على قيد الحياة فهو لا يمكنه التأثير على سير المعارك.

وكانت وزارة الدفاع الروسية - منذ نحو أسبوع - قالت إنها ترجح مقتل زعيم داعش في غارة جوية لها، استهدفت في أواخر مايو الماضي تجمعا لقيادات التنظيم المتشدد جنوبي الرقة.