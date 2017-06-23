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التحالف الدولي: لا نمتلك أدلة على مقتل البغدادي
التحالف الدولي

التحالف الدولي: لا نمتلك أدلة على مقتل البغدادي

2017-06-23 17:51:07
وكالات

أعلن التحالف الدولي، الذي تقوده الولايات المتحدة ضد تنظيم “داعش” الإرهابي، اليوم الجمعة أنه لا يمتلك أدلة تثبت مقتل أبو بكر البغدادي زعيم تنظيم “داعش”.
وأضاف التحالف - حسبما أفادت قناة (العربية) الإخبارية - أنه حتى لو كان البغدادي ما زال على قيد الحياة فهو لا يمكنه التأثير على سير المعارك.
وكانت وزارة الدفاع الروسية - منذ نحو أسبوع - قالت إنها ترجح مقتل زعيم داعش في غارة جوية لها، استهدفت في أواخر مايو الماضي تجمعا لقيادات التنظيم المتشدد جنوبي الرقة.

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