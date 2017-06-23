وزير الخارجية اللبنانى يبحث مع نظيره الصينى الأوضاع فى المنطقة2017-06-23 17:44:02
بحث وزير الخارجية والمغتربين اللبنانى جبران باسيل في قصر بسترس، اليوم الجمعة، مع نظيره الصينى وانغ يي الذى يزور لبنان حاليا، الأوضاع في المنطقة والعلاقات الثنائية بين البلدين.
وقال باسيل - في مؤتمر صحفي مشترك عقد عقب اللقاء أوردته الوكالة الوطنية للانباء اللبنانية - إن لقائه اليوم مع نظيره الصينى هو تأكيد على أن مشروع “حزام واحد وطريق واحد” الذى أطلقه الرئيس الصيني، كان وما زال يمر بلبنان، وأن دورنا الطبيعي أن نكون بوابة للصين في غرب آسيا وبوابة لعالمنا المجاور إلى الصين، مشيرا إلى ان الزيارات المتبادلة هى تأكيد لإرادة مشتركة بإعادة إحياء رابط تاريخي يعود إلى أكثر من ألفي عام.
وأعرب باسيل عن شكره على كل الدعم الذي تقدمه الصين للبنان فيما يخص مساهمتها في القوة الدولية العاملة في جنوب لبنان (اليونيفيل) ومساعدتها في استقرار الجنوب وكل لبنان، مؤكدا أن ذلك دليل على عمق الصداقة بين البلدين.
وحول مشكلة النازحين قال باسيل “تحدثنا في اجتماعنا عن مشكلة النزوح التي يواجهها بلدنا، حيث يشكل اليوم النازحون واللاجئون نصف عدد سكاننا، وهذا أمر غير موجود في أي بلد في العالم، ولا يمكن أن يستمر لأنه يشكل تهديدا وجوديا حقيقيا على أمن لبنان وازدهاره”، مشيرا إلى ان الحل الوحيد هو بعودة النازحين السوريين الى بلدهم تدريجيا.
من جانبه، قال وانغ إن” الصين تدعو دائما إلى المساواة بين جميع الدول، سواء كانت كبيرة أو صغيرة، وأن زيارته اليوم تجسد اهتمام الصين البالغ للعلاقات مع لبنان”، مشيرا إلى أن العلاقات الصينية - اللبنانية تتطور بشكل مستمر، ويتبادل البلدان دائما الفهم والثقة والدعم، مؤكدا مواصلة بلاده لدعم جهود لبنان للحفاظ على سيادته وسلامة أراضيه.
وأضاف “إن لبنان محطة مهمة في طريق الحرير القديم، ونرحب بدعم لبنان ومشاركته في مبادرة حزام وطريق التي أطلقها الرئيس الصيني”، مشيرا إلى أن لبنان دولة مميزة في المنطقة حيث التعايش المتناغم بين مختلف الأديان والثقافات في الأسرة الواحدة.
وحول المسألة السورية، قال وانغ “من الضروري حلها عن الطريق السياسي”، مشددا على ضرورة أن تغلب الأطراف كافة مصلحة الدولة السورية والشعب السوري وتنفيذ القرار 2254 الذى تبناه مجلس الأمن الدولي لوضع خريطة طريق لحل المسألة، موضحا أنه مع تحسن الوضع في سوريا من الطبيعي أن يعود النازحون السوريون الى بلدهم والقيام بإعادة الإعمار، لأن اللاجئين ليسوا مهاجرين، ومقصدهم هو وطنهم الأم.
وحول رؤيته لحل قضية اللاجئين في الشرق الأوسط، قال إن” اللاجئين لا يقتصرون فقط على السوريين، بل هناك لاجئون فلسطينيون هم من أوائل اللاجئين في العالم، منذ سبعين سنة لم يحقق الفلسطينيون حلمهم بإقامة دولتهم المستقلة، باعتبار ذلك مطلبا عادلا للفلسطينيين”، مؤكدا أن هذا الوضع يجب ألا يستمر، وعلى المجتمع الدولي أن يبذل جهودا مشتركة لحل المسألة السورية، والقضية الفلسطينية باعتبارها القضية الجذرية لقضية الشرق الأوسط، وبالتالي على هذا الأساس يمكن حل قضية اللاجئين.
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