ماكرون: أوروبا تتقدم حين تتحدث فرنسا وألمانيا بصوت واحد2017-06-23 17:39:11
اعتبر الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون اليوم الجمعة أن فرنسا وألمانيا حين تتحدثان بصوت واحد تستطيع أوروبا أن تمضي قدما، واصفا إياها بالحماية الأفضل في مواجهة التحديات العالمية.
وقال ماكرون - في مؤتمر صحفي مشترك مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل عقب اجتماع المجلس الأوروبي ببروكسل - إنه على أوروبا استقبال المهاجرين الفارين من الاضطهاد ومناطق النزاعات باعتبارها مسألة تتعلق بالواجب والشرف.
وأضاف أنه من ناحية أخرى، تم اعتماد الأدوات اللازمة لمكافحة الإغراق في الأسواق، معربا عن أمله أيضا في تحقيق تقدم في ملف العمالة المعارة.
من جانبها، أشادت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل بالتعاون الفرنسي الألماني، حيث قالت: “إن المجلس الأوروبي ببروكسل عكس أملا جديدا وأن الثنائي الفرنسي الألماني ساهم في ذلك”، مشيرة إلى أن التعاون بين البلدين حقق نتائج طيبة حتى وإن كانت هناك بعض التباينات.
وأكدت ميركل أن القمة أعلنت بوضوح وإجماع التزامها باتفاقية باريس لحماية المناخ، مضيفة أن القمة أحرزت أيضا “خطوات تقدم نوعية” في السياسة الأمنية والدفاعية.
وحول إمكانية إجراء تعديلات في ميثاق الاتحاد الأوروبي لإصلاح الاتحاد، أوضحت “سنفعل ذلك حيثما يلزم الأمر، ولن نفرض ذلك حال عدم وجود ضرورة”.
وأكدت المستشارة الألمانية أن برلين وباريس تعتزمان إسراع التطوير في مجال الرقمنة، مشيرة إلى وجود توافق كبير بين البلدين فيما يتعلق بسياسة اللاجئين.
-
تقارير: قرار الاتحاد السعودي يعزز بقاء «شيفو» في الأهلي
عزز قرار الاتحاد السعودي لكرة القدم بزيادة عدد الأجانب إلى 6 لاعبين فرصة ظهير النادي “الأهلي” السعودي ونجم منتخب مصر محمد عبد الشافي بالبقاء في صفوف الفريق ...Fri, 23 Jun 2017 11:19:15 GMT
-
«التموين»: الأسعار تحت السيطرة
أكد ممدوح رمضان المتحدث باسم وزارة التموين، أن أسعار المنتجات التموينية تحت السيطرة نتيجة توفير كميات كبيرة من المنتجات بالأسواق، موضحا أنه تم تشكيل مجموعات عمل ...Fri, 23 Jun 2017 09:06:22 GMT
-
كوكب شبيه بالمريخ في مجموعتنا الشمسية!
افترض علماء فلك من جامعة أريزونا الأمريكية وجود كوكب شبيه بالمريخ ضمن نطاق مجموعتنا الشمسية. وفي مقال نشره موقع New Scientist قال العلماء: “الكوكب الشبيه بالمريخ من حيث ...Thu, 22 Jun 2017 14:03:41 GMT
-
المصرية للاتصالات تقترض 13 مليار جنيهThu, 22 Jun 2017 13:18:01 GMT
-
تسريب مواصفات هاتف "يوتافون-3" الروسي الصيني
ظهرت على شبكة الإنترنت معلومات عن المواصفات التقنية لهاتف “أي فون-3” الروسي الصيني الجديد المزود بشاشتين. كما نشرت بوابة “Engadget” معلومات عن موعد إطلاق مبيعات هذا ...Thu, 22 Jun 2017 14:32:46 GMT
-
مصرع 4 أشخاص بسبب موجة حارة جنوب غرب الولايات المتحدة
ذكرت تقارير إعلامية أن أربعة أشخاص بينهم مشرد واثنان من متسلقى الجبال لقوا حتفهم جراء موجة حر سجلت درجات قياسية فى جنوب غرب الولايات المتحدة دفعت السكان إلى ملازمة ...Thu, 22 Jun 2017 09:43:08 GMT
-
عمرو موسى: الصين تخلق تحالفات دولية ترتكز حول مشروع اقتصادي ضخم يربط أكثر من 60 دولة
قال وزير الخارجية الأسبق والأمين العام الأسبق لجامعة الدول العربية عمرو موسى ،”إن مبادرة حزام وطريق الحرير” سياسة جديدة للصين تخلق بها تحالفات دولية من نوع مختلف ...Fri, 23 Jun 2017 12:28:32 GMT
-
محمد أبو النجا: سعيد بدور الشر في "ظل الرئيس"
أعرب كابتن محمد أبو النجا عن سعادته الكبيرة بعد تلقيه مكالمات هاتفية من نجوم وفنانين كبار منهم غادة عادل وأحمد السعدني والمخرجين رامي عادل إمام وأحمد شفيق وغيرهم ...Thu, 22 Jun 2017 13:15:05 GMT
-
تكثيف الإجراءات الأمنية بمحيط المنشآت الحيوية والمتنزهات استعدادا لعيد الفطرFri, 23 Jun 2017 14:41:06 GMT