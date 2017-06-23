 Moheet on google
الجمعة 23 يونيو 2017 06:31 مساءً
روابط سريعة
ماكرون: أوروبا تتقدم حين تتحدث فرنسا وألمانيا بصوت واحد
ميركل وماكرون

ماكرون: أوروبا تتقدم حين تتحدث فرنسا وألمانيا بصوت واحد

2017-06-23 17:39:11
وكالات

اعتبر الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون اليوم الجمعة أن فرنسا وألمانيا حين تتحدثان بصوت واحد تستطيع أوروبا أن تمضي قدما، واصفا إياها بالحماية الأفضل في مواجهة التحديات العالمية.
وقال ماكرون - في مؤتمر صحفي مشترك مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل عقب اجتماع المجلس الأوروبي ببروكسل - إنه على أوروبا استقبال المهاجرين الفارين من الاضطهاد ومناطق النزاعات باعتبارها مسألة تتعلق بالواجب والشرف.
وأضاف أنه من ناحية أخرى، تم اعتماد الأدوات اللازمة لمكافحة الإغراق في الأسواق، معربا عن أمله أيضا في تحقيق تقدم في ملف العمالة المعارة.
من جانبها، أشادت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل بالتعاون الفرنسي الألماني، حيث قالت: “إن المجلس الأوروبي ببروكسل عكس أملا جديدا وأن الثنائي الفرنسي الألماني ساهم في ذلك”، مشيرة إلى أن التعاون بين البلدين حقق نتائج طيبة حتى وإن كانت هناك بعض التباينات.
وأكدت ميركل أن القمة أعلنت بوضوح وإجماع التزامها باتفاقية باريس لحماية المناخ، مضيفة أن القمة أحرزت أيضا “خطوات تقدم نوعية” في السياسة الأمنية والدفاعية.
وحول إمكانية إجراء تعديلات في ميثاق الاتحاد الأوروبي لإصلاح الاتحاد، أوضحت “سنفعل ذلك حيثما يلزم الأمر، ولن نفرض ذلك حال عدم وجود ضرورة”.
وأكدت المستشارة الألمانية أن برلين وباريس تعتزمان إسراع التطوير في مجال الرقمنة، مشيرة إلى وجود توافق كبير بين البلدين فيما يتعلق بسياسة اللاجئين.

اقرأ أيضاً:
روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3