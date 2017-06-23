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الشرطة البريطانية توجه تهم القتل والإرهاب لمنفذ هجوم الدهس قرب مسجد بلندن
مرتكب حادث دهس لندن

الشرطة البريطانية توجه تهم القتل والإرهاب لمنفذ هجوم الدهس قرب مسجد بلندن

2017-06-23 17:28:15
وكالات

وجهت الشرطة البريطانية اليوم الجمعة تهم متعلقة بالقتل والإرهاب لمنفذ هجوم الدهس الذي استهدف مصلين قرب مسجد فينسبري بارك بشمال العاصمة لندن.
وذكرت هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) أن السلطات ألقت القبض على المتهم دارن أوزبورن الاثنين الماضي، بعدما دهس بسيارته عدد من المسلمين أثناء خروجهم من مسجد ومركز اجتماعي إسلامي.
يشار إلى أن شخصا واحدا (51 عاما) لقى مصرعه جراء الهجوم فيما أصي

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