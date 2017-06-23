أدان زيد رعد الحسين المفوض السامي لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة، تدمير مسجد النوري ومئذنة الحدباء في مدينة الموصل العراقية أمس الأول، وأكد إمكانية توجيه تهم بارتكاب جرائم حرب لمرتكبي الهجوم.

وقالت رافينا شامداساني المتحدثة باسم المفوض -في مؤتمر صحفي بجنيف اليوم الجمعة- إن التقارير تشير إلى أن التفجير تم من قبل تنظيم (داعش) مع اقتراب قوات الأمن العراقية من معقل التنظيم هناك.

وأضافت أن هذا التدمير هو الأخير في سلسلة طويلة من هذه النوعية من الأعمال البشعة التي ارتكبها تنظيم داعش في العراق والشام واستهدفت مواقع دينية بارزة بما فيها الكنائس والمساجد والأضرحة والمقابر والقبور، وأكدت أن هذا التدمير المتعمد هو هجوم على التراث الديني والثقافي للشعب العراقى والعالم أجمع.

وشددت على أن القانون الإنساني الدولي يحظر هذه الأعمال كما أن الجناة الذين يستهدفون هذه الأشياء في الوقت الذي يدركون فيه طابعها الديني والتاريخي تمكن مساءلتهم عن جرائم حرب بالمحكمة الجنائية الدولية.