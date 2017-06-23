مميش: 98 سفينة عبرت قناة السويس خلال يومين2017-06-23 16:50:58
أعلن الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس ورئيس الهيئة العامة الاقتصادية لمنطقة قناة السويس، أن حركة الملاحة في القناة من الاتجاهين شهدت خلال يومي الخميس والجمعة زيادة ملحوظة في حركة التجارة العالمية المارة عبر قناة السويس بعبور 98 سفينة بإجمالي حمولات بلغت 6 ملايين و 900 ألف طن.
وقال مميش -خلال جولته التفقدية اليوم الجمعة للمنشآت والمواقع الحيوية بهيئة قناة السويس- إن مؤشرات الزيادة الحالية تظهر تعافي حركة التجارة العالمية بشكل عام بالإضافة إلى أن الإجراءات والتخفيضات والحوافز الممنوحة من هيئة قناة السويس للسفن العابرة والخطوط الملاحية التي لاتحقق القناة لها وفرا كافيا لجذبها لاستخدام القناة كان لها تأثير واضح فيماتحقق من زيادات في عائدات القناه حيث تم جذب عدد كبير من الخطوط التي غيرت طريقها من رأس الرجاء الصالح إلى القناة.
وتابع مميش ان عدد السفن التي تم جذبها بلغ 3200 سفينة سددت رسوما قدرها 670 مليون دولار خلال مايقرب من عام ونصف فقط وهو دليل على نجاح السياسة التي تتبعها الهيئة في هذا المجال.
وكان مميش قد تفقد خلال جولته ميناء المرشدين بالإسماعيلية ووجه الشكر للمرشدين ورجال التحركات وجميع العاملين بالهيئة الذين يعملون ليل نهار للحفاظ على معدلات الأداء العالية في القناة، ثم توجه لمستشفى الهيئة الرئيسي بالإسماعيلية للاطمئنان على جاهزيته لعيد الفطر المبارك كما قام بتفقد المرضى من العاملين وذويهم وهنأهم بعيد الفطر وتمنى لهم تمام الشفاء والعافية.
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