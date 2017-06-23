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السفير الأمريكي لدى الصومال: تواجد دبلوماسي دائم في البلاد قريبا
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السفير الأمريكي لدى الصومال: تواجد دبلوماسي دائم في البلاد قريبا

2017-06-23 16:44:30
وكالات

أعلن السفير الأمريكي لدى الصومال ستيفن شوارتز أن الولايات المتحدة سيكون لها تواجد دبلوماسي دائم في الصومال مرة أخرى بعد افتتاح مكاتب في العاصمة مقديشيو في وقت لاحق هذا العام.
ونقلت شبكة (إيه بي سي) نيوز الأمريكية اليوم الجمعة عن شوارتز، أول سفير أمريكي للصومال منذ حوالي ربع قرن، قوله - إنه سيتم افتتاح منشأة جديدة في أكتوبر القادم، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة لديها تمويل لبناء سفارة جديدة ولكنه لم يحدد وقتا بعينه. كما أعرب عن أمله في بناء “سفارة لائقة” في وسط مقديشيو كما كان سابقا.
يذكر أنه تم إغلاق السفارة الأمريكية في الصومال عام 1991 بسبب انزلاق البلاد في الفوضى.
وكان وزير الخارجية الأمريكي السابق جون كيري قد قال - خلال زيارة في عام 2015 - إن بلاده ستبدأ عملية إعادة تأسيس التواجد الدبلوماسي في الصومال، وتتخذ البعثة الدبلوماسية الأمريكية إلى الصومال حاليا من العاصمة الكينية نيروبي مقرا لها.

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