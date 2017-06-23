 Moheet on google
الجمعة 23 يونيو 2017 04:34 مساءً
روابط سريعة
مصدر: هشام طلعت مصطفي ضمن المفرج عنهم في العفو الرئاسي
محاكمة هشام طلعت مصطفي ومحسن السكري

مصدر: هشام طلعت مصطفي ضمن المفرج عنهم في العفو الرئاسي

2017-06-23 16:34:37
وكالات

قال مصدر بالمكتب الإعلامي لرئيس الجمهورية إن رجل الأعمال هشام طلعت مصطفي ضمن المفرج عنهم في إطار العفو الرئاسي في إطار الإفراج الصحى عن بعض المساجين بمناسبة عيد الفطر.
وكان الرئيس عبد الفتاح السيسى قد أصدر - في وقت سابق اليوم - قراراً جمهورياً بالعفو عن 502 من المحبوسين منهم 25 سيدة وفتاه وعدد كبير من الشباب المحبوسين على ذمة قضايا تظاهر وتجمهر .
وقال المكتب الإعلامي لرئيس الجمهورية إن الرئيس السيسي وجه الداخلية بتنفيذ القرار قبل أجازة عيد الفطر المبارك.
ويشمل القرار عدداً من الحالات الصحية ممن قضى ثلاثة أرباع المدة. كما يشمل العفو 175 شابا أقل من 30 عاماً، و8 من أساتذة الجامعات و3 من المحامين و5 من المهندسين.

اقرأ أيضاً:
روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3