مصدر: هشام طلعت مصطفي ضمن المفرج عنهم في العفو الرئاسي2017-06-23 16:34:37
قال مصدر بالمكتب الإعلامي لرئيس الجمهورية إن رجل الأعمال هشام طلعت مصطفي ضمن المفرج عنهم في إطار العفو الرئاسي في إطار الإفراج الصحى عن بعض المساجين بمناسبة عيد الفطر.
وكان الرئيس عبد الفتاح السيسى قد أصدر - في وقت سابق اليوم - قراراً جمهورياً بالعفو عن 502 من المحبوسين منهم 25 سيدة وفتاه وعدد كبير من الشباب المحبوسين على ذمة قضايا تظاهر وتجمهر .
وقال المكتب الإعلامي لرئيس الجمهورية إن الرئيس السيسي وجه الداخلية بتنفيذ القرار قبل أجازة عيد الفطر المبارك.
ويشمل القرار عدداً من الحالات الصحية ممن قضى ثلاثة أرباع المدة. كما يشمل العفو 175 شابا أقل من 30 عاماً، و8 من أساتذة الجامعات و3 من المحامين و5 من المهندسين.
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