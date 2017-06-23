روسيا والهند توقعان "خارطة طريق" لتطوير التعاون العسكري2017-06-23 16:30:09
وقع وزير الدفاع الروسي سيرجي شويجو ونظيره الهندي أرون جيتلي خارطة طريق لتطوير التعاون العسكري بين البلدين.
وقال شويجو - خلال اجتماع للجنة الروسية الهندية المشتركة للتعاون العسكري التقني اليوم /الجمعة/ - “نسعى إلى مواصلة تعزيز التعاون بهدف رفع مستوى الجاهزية القتالية للقوات المسلحة في بلدينا وتبادل الخبرة في مختلف مجالات العمل العسكري”، مرحبا بانضمام الهند رسميا إلى منظمة شنغهاي للتعاون.
وأضاف “إن انضمام الهند لهذه المنظمة يفتح آفاقا جديدة لتعاون البلدين في المجال العسكري”، لافتا إلى أن التعاون الروسي الهندي اتسم خلال عقود بطابع الشراكة الاستراتيجية المتميزة.
وأكد وزير الدفاع الروسي أن المواقف المُوحدة لروسيا والهند تساعد على تحقيق الاستقرار في الساحة الدولية، مشيرا إلى أن الجانب المهم من التعاون العسكري الروسي الهندي يتمثل في إجراء تدريبات عسكرية مشتركة، والتي تُظهر استعداد البلدين لمواجهة الأخطار والتحديات المعاصرة بشكل فعال.
وأشار شويجو - حسب بيان لوزارة الدفاع الروسية - إلى أن روسيا والهند أجرتا العام الماضي بنجاح تدريبات بحرية مشتركة وكذلك تدريبات في مجال مكافحة الإهاب، موضحا أن البلدين سيجريان الخريف المقبل في المنطقة العسكرية الشرقية الروسية أول تدريبات مشتركة بمشاركة مختلف صنوف القوات تحت اسم “إيندرا – 2017”.
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