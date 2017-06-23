وجه المبعوث الأممي الجديد لبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، غسان سلامة،الشكر إلى مجلس الأمن الدولي والأمين العام للأمم المتحدة،على ثقتهما الجماعية في تعيينه مبعوثًا جديدًا إلى ليبيا.

وقال سلامة، في أولى تغريداته بعد موافقة مجلس الأمن الدولي على تعيينه مبعوثًا جديدًا إلى ليبيا، واعدًا الليبيين بأن مصلحة بلادهم على رأس اهتماماته.

وأضاف عبر حسابه على موقع «تويتر»، «أشكر الأمين العام للأمم المتحدة على قراره، ومجلس الأمن على ثقته الجماعية، وأعد الليبيين دون استثناء بأن مصلحة بلادهم في رأس اهتماماتي».

وهنأ الرئيس المنتهي ولايته للبعثة الأممية مارتن كوبلر، الرئيس الجديد غسان سلامة على منصبه الجديد، قائلا إنه «رجل حكمة وخبرة وفطنة» متمنيًّا له وللشعب الليبي النجاح معًا في طريق السلام والاستقرار، بحسب ما غرد عبر حسابه على موقع «تويتر».

يشار إلى أن مجلس الأمن الدولى صادَق خلال جلسته، التى عُقدت الثلاثاء، على ترشيح اللبناني غسان سلامة مبعوثًا جديدًا لبعثة الأمم المتحدة فى ليبيا خلفًا للألماني مارتن كوبلر.