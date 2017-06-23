قالت الممثلة العليا للأمن والسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، فيديريكا موجيريني، إن تعيين اللبناني غسان سلامة مبعوثًا للأمم المتحدة ورئيسًا لبعثتها للدعم في ليبيا جاء «في لحظة حاسمة لعملية السلام الليبية».

وأضافت موجيريني، في بيان نشرته بعثة الاتحاد الأوروبي في ليبيا عبر صفحتها على موقع «الفيس بوك» ، «أنا واثقة من أن الأمم المتحدة ستبقى في طليعة أعمال الوساطة مع جميع أصحاب المصلحة في ليبيا مع السيد سلامة»، مشيرة إلى أنها تحدثت مع سلامة اليوم وأكدت له دعم الاتحاد الأوروبي في عمله.

وأكدت موجيريني أن الاتحاد الأوربي سيواصل «التعاون والتنسيق الممتازين» مع بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا في «العمل السياسي والدبلوماسي» في إطار اللجنة الرباعية بشأن ليبيا، إلى جانب كل من جامعة الدول العربية والاتحاد الأفريقي.

وأشادت موجيريني في بيانها بعمل الرئيس المنتهية ولايته لبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا الألماني مارتن كوبلر، «والتزامه بالنهوض بالسلام في ليبيا»، وفق البيان.

وأشارت إلى أنها اجتمعت مع رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج، الأربعاء، لمناقشة كيفية المضي قدمًا، وضحة أن «هناك حاجة ملحة لإيجاد حل سياسي شامل لليبيا، في إطار الاتفاق السياسي الليبي».

وقالت في ختام بيانها: «سنواصل العمل على الجمع بين جميع الأطراف، تحت إشراف الأمم المتحدة، وتعزيز تماسك الجهود الدولية حتى يتمكن الشعب الليبي من العيش في ليبيا مستقرة وآمنة».