لافروف: اللاعبون الرئيسيون يؤيدون إنشاء مناطق تخفيف التصعيد في سوريا2017-06-23 15:45:44
أعلن وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، أن اللاعبين الرئيسيين الخارجيين في التسوية السورية يؤيدون إنشاء مناطق تخفيف التصعيد، مشيرا إلى أنه في حال استمر هذا الدعم يمكن إعلان وقف العمليات القتالية بين المعارضة والقوات الحكومية.
وقال لافروف، خلال لقائه رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي والنائب في البرلمان اللبناني وليد جنبلاط، في موسكو اليوم الجمعة “إن اللاعبين الرئيسيين يعلنون عن دعم هذا المسار، ويمكن بالفعل الإعلان عن وقف للعمليات القتالية بين الحكومة والمعارضة، ونستطيع بشكل جماعي التركيز على محاربة التهديد الإرهابي، الذي مازال قائما بحق لبنان”.
من جانبه، أعرب جنبلاط عن تقديره للدور الروسي في حل الأزمة السورية ودعم الاستقرار في لبنان والمنطقة.
وقال جنبلاط، في مستهل مباحثاته مع وزير الخارجية الروسي “شكرا على هذه الفرصة لتبادل الآراء حول لبنان والمنطقة، لقد استمر الغياب لفترة طويلة، ولكن عادت المياه إلى مجاريها”.
وأضاف “نقدر ونثمن الجهود التي تقوم بها روسيا في التسوية السياسية بسوريا، ونقدر الجهود التي تقوم بها روسيا في ما يتعلق بدعم استقرار لبنان ووحدة لبنان”.
-
تقارير: قرار الاتحاد السعودي يعزز بقاء «شيفو» في الأهلي
عزز قرار الاتحاد السعودي لكرة القدم بزيادة عدد الأجانب إلى 6 لاعبين فرصة ظهير النادي “الأهلي” السعودي ونجم منتخب مصر محمد عبد الشافي بالبقاء في صفوف الفريق ...Fri, 23 Jun 2017 11:19:15 GMT
-
«التموين»: الأسعار تحت السيطرة
أكد ممدوح رمضان المتحدث باسم وزارة التموين، أن أسعار المنتجات التموينية تحت السيطرة نتيجة توفير كميات كبيرة من المنتجات بالأسواق، موضحا أنه تم تشكيل مجموعات عمل ...Fri, 23 Jun 2017 09:06:22 GMT
-
كوكب شبيه بالمريخ في مجموعتنا الشمسية!
افترض علماء فلك من جامعة أريزونا الأمريكية وجود كوكب شبيه بالمريخ ضمن نطاق مجموعتنا الشمسية. وفي مقال نشره موقع New Scientist قال العلماء: “الكوكب الشبيه بالمريخ من حيث ...Thu, 22 Jun 2017 14:03:41 GMT
-
المصرية للاتصالات تقترض 13 مليار جنيهThu, 22 Jun 2017 13:18:01 GMT
-
تسريب مواصفات هاتف "يوتافون-3" الروسي الصيني
ظهرت على شبكة الإنترنت معلومات عن المواصفات التقنية لهاتف “أي فون-3” الروسي الصيني الجديد المزود بشاشتين. كما نشرت بوابة “Engadget” معلومات عن موعد إطلاق مبيعات هذا ...Thu, 22 Jun 2017 14:32:46 GMT
-
مصرع 4 أشخاص بسبب موجة حارة جنوب غرب الولايات المتحدة
ذكرت تقارير إعلامية أن أربعة أشخاص بينهم مشرد واثنان من متسلقى الجبال لقوا حتفهم جراء موجة حر سجلت درجات قياسية فى جنوب غرب الولايات المتحدة دفعت السكان إلى ملازمة ...Thu, 22 Jun 2017 09:43:08 GMT
-
عمرو موسى: الصين تخلق تحالفات دولية ترتكز حول مشروع اقتصادي ضخم يربط أكثر من 60 دولة
قال وزير الخارجية الأسبق والأمين العام الأسبق لجامعة الدول العربية عمرو موسى ،”إن مبادرة حزام وطريق الحرير” سياسة جديدة للصين تخلق بها تحالفات دولية من نوع مختلف ...Fri, 23 Jun 2017 12:28:32 GMT
-
8 أسرار غذائية لصحة مثالية في عيد الفطر
أكدت الباحث بقسم التغذية وعلوم الأطعمة بالمركز القومى للبحوث الدكتورة إيمان فاروق الحجار أنه يلازم عيد الفطر بعض المشاكل الصحية بسب التغيير فى النمط الغذائى فمن ...Fri, 23 Jun 2017 14:05:52 GMT
-
محمد أبو النجا: سعيد بدور الشر في "ظل الرئيس"
أعرب كابتن محمد أبو النجا عن سعادته الكبيرة بعد تلقيه مكالمات هاتفية من نجوم وفنانين كبار منهم غادة عادل وأحمد السعدني والمخرجين رامي عادل إمام وأحمد شفيق وغيرهم ...Thu, 22 Jun 2017 13:15:05 GMT