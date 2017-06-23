أعلن وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، أن اللاعبين الرئيسيين الخارجيين في التسوية السورية يؤيدون إنشاء مناطق تخفيف التصعيد، مشيرا إلى أنه في حال استمر هذا الدعم يمكن إعلان وقف العمليات القتالية بين المعارضة والقوات الحكومية.

وقال لافروف، خلال لقائه رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي والنائب في البرلمان اللبناني وليد جنبلاط، في موسكو اليوم الجمعة “إن اللاعبين الرئيسيين يعلنون عن دعم هذا المسار، ويمكن بالفعل الإعلان عن وقف للعمليات القتالية بين الحكومة والمعارضة، ونستطيع بشكل جماعي التركيز على محاربة التهديد الإرهابي، الذي مازال قائما بحق لبنان”.

من جانبه، أعرب جنبلاط عن تقديره للدور الروسي في حل الأزمة السورية ودعم الاستقرار في لبنان والمنطقة.

وقال جنبلاط، في مستهل مباحثاته مع وزير الخارجية الروسي “شكرا على هذه الفرصة لتبادل الآراء حول لبنان والمنطقة، لقد استمر الغياب لفترة طويلة، ولكن عادت المياه إلى مجاريها”.

وأضاف “نقدر ونثمن الجهود التي تقوم بها روسيا في التسوية السياسية بسوريا، ونقدر الجهود التي تقوم بها روسيا في ما يتعلق بدعم استقرار لبنان ووحدة لبنان”.