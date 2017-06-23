قالت منظمة الهجرة الدولية التابعة للأمم المتحدة ، إن أكثر من 10 آلاف مهاجر غير شرعي انقذوا في المياه الإقليمية الليبية منذ مطع العام الجاري حتى الآن، فيما انتشلت رفات 303 آخرين.

وأضافت المنظمة، في إحصائية نشرت على موقعها اليوم الجمعة، أن 83 ألفا و928 مهاجراً ولاجئاً دخلوا أوروبا عبر البحر منذ مطلع العام الجاري حتى الآن ، مقارنة بنحو 215 ألفا و997 مهاجراً وصولوا إلى القارة خلال الفترة ذاتها العام الماضي.

وأشارت إلى أن عدد المهاجرين الذي لقوا مصرعهم أثناء محاولتهم عبور البحر منذ مطلع العام ارتفع إلى ألفين و108 مهاجرين، مشيرة إلى أن هذا العدد أقل من إجمالي عدد المهاجرين الذي غرقوا في الفترة ذاتها خلال العام الماضي بنحو 800 مهاجر.

وتابعت أن 85% من المهاجرين الذين وصلوا أوروبا من بداية العام دخلوا إيطاليا، بينما توزع الباقون على اليونان وقبرص وإسبانيا.

وقال الناطق باسم المنظمة في روما، فلافيو دي جياكومو، إن 180 مهاجراً أنقذوا أمس الخميس في البحر، حيث يجري نقلهم إلى إيطاليا، مضيفاً أن أكثر من ألفي و500 مهاجر أُنقذوا خلال الأيام القليلة الماضية ونُقلوا بأمان إلى أماكن مختلفة في إيطاليا.